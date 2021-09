Posted by

Vanessa Lorenzo – Presidenta – África Sawabona, 2 de septiembre de 2021

Esperamos que, pese a la maldita pandemia que viene marcando todavía el ritmo de nuestras vidas, hayáis podido disfrutar al menos de un verano tranquilo.

Nosotros desgraciadamente no hemos podido viajar a Senegal. Nuestra intención es organizar un viaje en el último trimestre del año para que el equipo que gestiona los proyectos pueda trasladarse a la zona y realizar así un seguimiento in situ de los mismos, así como analizar posibles nuevas líneas de actuación. No obstante, dada la incertidumbre generada por el maldito virus, el futuro se vislumbra todavía un tanto incierto.

Mientras tanto, como bien sabéis los que nos seguís por las redes sociales, los proyectos vigentes avanzan y estamos muy contentos por ello. La crisis sanitaria ha generado a su vez una recesión económica que está teniendo un impacto muy negativo en muchos sectores, entre ellos el de las ONGs, que hemos visto como el número de socios o colaboradores se ha reducido.

En lo que respecta a la COVID-19, explicaros que seguimos su evolución día a día en la zona de Dindefelo y afortunadamente, pese a que en este último mes los contagios han aumentado un 80% en África, parece que el distrito en el que trabajamos no ha detectado ningún caso. ¡Algo bueno tenía que tener estar en una zona tan aislada!

Por el contrario, los datos de vacunación son preocupantes, el “acaparamiento” de dosis por los países ricos y la debilidad de los sistemas de salud africanos provocan que el continente más pobre no haya llegado a inmunizar ni siquiera a un 5% de su población.

Sirva de ejemplo esta comparativa (datos de 19/08/2021): mientras que en España un 75,5% de la población está vacunada con una dosis y un 66,3% con dos, en Senegal tan solo un 6,9% cuenta con una dosis y un 3,5% dos.

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que ya están anunciando terceras dosis, como Alemania, que hagan llegar vacunas a los países más necesitados, y es que tan solo el 2% de las dosis que se han puesto a nivel mundial eran para África.

¡Os iremos contando cómo evoluciona este asunto!

En cuanto a nuestra actuación en la zona, a continuación os informamos de las acciones que, con las donaciones de socios y colaboradores, hemos llevado a cabo para apoyar a la comunidad senegalesa en una situación tan complicada.

En su nombre, y en el nuestro, muchas gracias por formar parte de esta pequeña familia de locos soñadores.

Recordándoos que 100% de vuestras donaciones se destinan siempre al proyecto, os enviamos un fuerte abrazo y os deseamos un otoño “saludable”.

Cuidaos mucho.