Àfrica negra

El perillós fervor per emblanquir-se la pell a l’Àfrica; 20190111. Màxima tensió per la successió del president de la RD Congo; 20190111. Suaziland: l’últim regne absolutista de l’Àfrica; 20190113.; 20190114. Un altre atac d’Al-Xabaab a Nairobi genera mort i caos; 20190116. La subtil censura i el control d’internet als països de l’Àfrica; 20190121. Klaus Merkle: “Ens fa patir que mori gent mentre fem voltes”; 20190122. Més de 41 milions de nens necesiten ajut humanitari (Síria, el Iemen, Bangladeix, i l’Àfrica); 20190130. Acord de sis països de la UE per acollir els migrants del Sea-Watch; 20190131.

Jane Goodall acusa a Jackson de maltratar a su chimpancé; 20190202. El brote de ebola en RD Congo lleva seis meses sin control; 20190202. Gonzalo Lizarralde: “Als països pobres són les dones les que lideren la lluita contra el canvi climàtic”; 20190205. Nens robats al Congo per ser adoptats a Bèlgica; 20190206. María Toscano: “L’esperitualitat, si no està compromesa amb la realitat, no val per a res”; 20190209. Nigèria vota enmig de la incertesa; 20190216. Nigèria ajorna una setmana les eleccions generals; 20190217. Zimbàbue, la Veneçuela africana; 20190217. Amnistia International, acuada de fer bullying al seu personal; 20190222. El polvorí del Sahel s’escampa sense control; 20190222. El Senegal s’aboca a les urnes; 20190224. Cremen un centre de tractament de l’ebola al Congo; 20190222.

La Mediterrània oriental, focus de la cooperació metropolitana; 20190301. L’Àfrica que podria ser; 20190301. Kenya, destí de dones occidentals que busquen sexe; 20190301. Macky Sall és reelegit president del Senegal; 20190301. L’illa africana que el Regne Unit es nega a descolonitzar (arxipèlag de les Txagos, Maurici en vol el retorn); 20190302. La ‘mútua’ dels senegalesos; 20190302. Judici a l’apartheid: Mandela esquiva la mort amb el món mirant a Sud-àfrica; 20190302. Un escriptor holandès assegura que el ‘negre de Banyoles’ no era de Botswana sinó de Sud-àfrica; 20190302. Arantxa Calvera: “Fa un any del MeToo i encara no hi ha noms perquè hi ha por”; 20190308. El 8-M fa tremolar el món (170 països); 20190308

On són els africans que ajuden africans ; 20190310. Tragèdia aèria: “No hi ha supervivents en l’accident” (Addis Abeba); 20190311. La Xina, Etiòpia i Indonèsia deixen a terra els nous Boeing; 20190312. Ensorrament mortal d’una escola a Nigèria; 20190314. Empreses d’Europa acaparen la pesca al Senegal; 20190317. Mil morts pel pas del cicló Idai a Moçambic; 20190319. Sentim tot un poble donant-se la mà; 20190320. El còlera apareix a la regió arrasada pel cicló a Moçambic; 20190323. El partit dels blancs sud-africà pretén seduir l’electorat regre; 20190323. El millor mestre del món és en un poble remot de Kenya; 20190326. El país santuari dels elefants a l’Àfrica obre la porta a la caça ; 20190329. Malí, els dies que vindran; 20190331.

A Libèria les multinacionals es queden tres de cada quatre dòlars del negoci de la fusta; 20190403. Ruanda, la memòria segrestada d’un genocidi inhumà; 20190407. 25 anys després: les veus del genocidi dels matxets; 20190407. Quan demanar justícia et costa la llibertat o la vida; 20190407. Un odi atiat pel colonialisme; 20190407. La por i la desmemòria; 20190407. Sense notícies de les nenes de Boko Haram; 20190414. Els Albertos reapareixen al Senegal; 20190415. Els matatu, els originals autobusos a Kenya; 20190424. 25 anys de la victòria de Mandela el dia en què miliions de negres van votar; 20190427. La nova ruta de l’heroïna fins Europa fa parada a l’Àfrica; 20190430.

Letizia aplaude los cooperantes españoles; 20190501. Halima Aden hace historia en ‘Sports Illustrated’; 20190501. Primer burquini a Sports Illustrated; 20190501. Semenya podrà tornar a competir com a dona si es medica; 20190502. L‘estat islàmic crea un califat al Congo; 20190503. Els vessaments de petroli fan créixer la mortalitat infantil; 20190504. El clam dels infants robats a l’Àfrica; 20190505. El clam dels infants robats a l’Àfrica; 20190506. Sonia Mankongo: Quan el meu pare va triar una segona esposa, vaig pensar que no estava satisfet amb nosaltres”; 20190507. Les eleccions porten l’electricitat a Sud-Àfrica; 20190507. Sud-Àfrica vota en divisió racial i una economia malmesa; 20190508. L’atur entre els joves posa en perill el llegat de Nelson Mandela; 20190508. Obesitat: la pandèmia creix; 20190509. El partit de Mandela confia obtenir un sisè mandat a Sudàfrica; 20190509. Ramaphosa, el negociador que ha de reflotar Sud-àfrica; 20190511. Decapiten una monja espanyola a Centreàfrica; 20190523. Els indignats de l’Àfrica; 20190525. L’Alt Tribunal de Kenya ratifica les penes de presó a les relacions homosexuals; 20190525. 24 països africans es treuen els aranzels; 20190531.

