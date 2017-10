Àfrica està de dol

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’octubre de 2017

El Camerun no és lloc propici pels negocis nets. Ho vaig sentir en una consultoria de Barcelona, però tenia fe en els meus socis camerunesos

Els coneixia personalment des de feia molts anys. El veterà estava vinculat a la nostra societat des de feia més de dotze anys a qui conegué a través de l’Ambaixada d’Espanya a Yaünde

Aquesta persona m’havia visitat vàries vegades a Barcelona. L’altre no el coneixia tant, però estava vinculat a la societat fa més d’uns set anys. Tots dos feien de corresponsals per “La veu d’Àfrica”

Van preparar tot un escenari per prendre’m els diners. Quan jo sortia de Nsimalen no m’havien xuclat ni un cèntim, però tenia el convenciment que no els tornaria a veure

Un cop a Barcelona vaig començar la preparació del projecte de fàbrica de fer totxos que no tenia altre objecte per la societat que el desenvolupament humà d’una comunitat d’uns 185 assalariats

Tot s’ha fet fonedís, s’han endut un grapat de diners de la caixa. Ha estat una gran traïció.

Potser tot és conseqüència d’una certa cultura africana, però l’escenificació no la van fer ells dos tots sols sinó per un grup de vàries persones com ara una advocada, un pretès amo d’uny terreny, un empleat de banca, un funcionari, i tota una corrua de “professionals”

Tot ha quedat a zero perquè la proposta de fer una fàbrica de totxos als dos periodistes esmentats ha quedat a zero per la seva deslleialtat

Tot aquest “equip” ens fa mofa. Tot plegat fa pena perquè posa en evidència tot un país, ciutadans que no són ciutadans…!