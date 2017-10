Àfrica en un tres i no-res

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’octubre de 2017

L’Àfrica està dividida en 5 macroregions:

Nord d’Àfrica

Àfrica Occidental

Àfrica Central

Àfrica Oriental

Sud d’Àfrica

Aquestes macroregions engloben els 55 països africans

El nord d’Àfrica agrupa un ventall de països que van des d’Egipte fins Mauritània. Es pot veure països que tenen moltes coses en comú, però també moltes diferències.

És el que els negroafricans anomenen l’Àfrica blanca. Això sobta perquè una part significativa dels sud-africans són blancs, però que els negroafricans han assumit des de sempre com africans

Entre els blancs de Sud-àfrica hi trobem descendents de mig Europa sobretot boers (d’origen neerlandès) i britànics. Actualment és una minoria poderosa encara que hi ha afrikàners que són molt pobres

De la mateixa manera hi ha negres molt rics, però la major part de la població és pobra.

S’ha premiat Sud-àfrica fent-la membre del G20 com a representant de tot Àfrica. Sud-àfrica té una gran influència sobre el continent de sud a nord

Governar Sud-Àfrica o qualsevol país africà no és fàcil perquè Àfrica és un mosaic de cultures molt diferenciades inclús dins el mateix territori nacional.

Caldria preguntar a aquells homes del s. XIX que van definir-ne les fronteres de la forma com han quedat. Hi ha qui diu que cada potència europea va fer el repartiment com si juguessin a daus, però les coses no són tan simples ni a l’Àfrica ni enlloc. L’Àfrica és un continent tan complex per nosaltres que en fem sovint caricatures