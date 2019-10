Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’octubre de 2019

Tunísia, entre un tertulià i un magnat a la presó; 20190918

Envejo els hipopòtams: els humans anem cap a la catàstrofe; 20190918

Viure al cor del canvi climàtic (Mauritània); 20190922

Líbia, el país que fa de tap de la immigració a la UE; 20190922

De cap de la Federació de Futbol a senyor de la guerra (RCA); 20190923

La barbacoa, l’únic que uneix Sud-àfrica; 20190924

Un any per a una periodista marroquina per haver avortat; 20191001

Ahmed Soultan, el nou pop marroquí; 20191004

Hiba Abouk confirma el seu primer embaràs; 20191004

La tragèdia i el coratge d’una víctima de Boko Haram; 20191005

Protestes arreu del món contra la inacción climàtica dels governs; 20191008

El Gorbatxov etíop guanya el Nobel de la Pau; 20191012

Biruté Galdikas, primatòloga: “Els orangutans salvatges són com Déu”; 20191012

El ballet que no és només cosa de blancs a Sud-àfrica; 20191013

