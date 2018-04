Àfrica, 2018

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’abril de 2018

Donald Trump (Nova York, 1946) està fent una feina que els anteriors presidents dels Estats Units d’Amèrica no volien fer. La idea del 45è president dels Estats Units és treure la pols del seu país, però cal conservar in mente que els Estats Units són terra d’immigrats

Estem davant una situació que ratlla l’esquizofrènia, no pas per ara sinó des de tot el s. XX. És un país d’immigrats que no vol immigrants

El tema no és fàcil de resoldre perquè les seves declaracions, aparentment forasenyades, són en la ment de tots els qui gaudeixen de passaport americà. Quan vaig fer el primer viage als Estats Units, poc abans d’arribar a Nova York, ens van repartir una enquesta d’Immigració que s’havia d’emplenar i signar (1989)

Vaig emplenar el formulari, però em va sorprendre que em preguntessin si mai a la vida hagués estat afiliat a algun grup comunista. Cal dir que durant la meva vida s’han interessat per mi tant grups de dretes com d’esquerres, que vaig deixar de banda de socarel

La meva inquietud residia en què hagués passat si hagués estat comunista. Què en farien de mi els d’Immigració, ¿llençar-me per la borda abans d’arribar a l’escala de Nova York ? Des de aleshores que m’inquieta passar per un control d’Immigració dels Estats Units

Tothom sap que als EUA hi ha partits que van des de l’extrema dreta fins a l’extrema esquerra. És la mateixa paradoxa actual, però ara amb les ètnies.

Madeleine Albright (Praga, 1937) va manifestar, quan era al govern, la seva inquietud sobre el per què a Europa era tan difícil la convivència ètnies quan, segons ella, als Estats Units hi convivien totes en pau

Donald Trump va guanyar les eleccions perquè les va perdre Hillary Clinton (Chicago, 1947), per la qual cosa fa el que li sembla que ha de fer, sigui per bé o per mal. Jo hagués volgut que guanyés Hillary Clinton per l’única raó que és una dona, bregada en l’espai polític, però ara Donald Trump està traient la pols de la moqueta

Recordo que LA VANGUARDIA entrevistava un immigrat de Mèxico. Deia que amb paciència els immigrats d’origen mexicà o hispà recuperarien els estats que van passar de la Nova Espanya als EUA, ara un dels punts crítics de Donald Trump amb el tema del mur

Donald Trump, si ha d’escollir, escollirà immigrants d’origen europeu que no pas immigrants africans, d’acord amb l’últim escàndol que ha provocat en tots aquests països representats a Nacions Unides (Àfrica, 2018)