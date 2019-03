Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de març de 2019

Addis Abeba del amhàric Ädisə Abeba («Flor Nova») és la capital i ciutat més poblada d’Etiòpia amb una població de 3.384.569 habitants, segons el cens de 2008 és, també, capital de la Unió Africana i de la seva predecessora, l’Organització per a la Unitat Africana

Designada ciutat i estat al mateix temps segons l’organització territorial etíop, a Addis Abeba conviuen més de 80 nacionalitats i llengües, a més de cristians, musulmans i jueus. En ella se situa la Universitat d’Addis Abeba

Addis Abeba es troba a una altitud de 2.300 metres sobre una praderia de pastures al costat de la Muntanya Entoto. Des del seu punt més baix, prop de l’aeroport Bole, a 2.326 metres sobre el nivell del mar a la perifèria sud, la ciutat s’eleva a més de 3.000 metres a les Muntanyes Entoto cap al nord. És la ciutat més alta d’Àfrica.

Etiòpia, en amhàric: Ityop’iya), antigament coneguda com Abissínia, és un país sense sortida al mar situat a la Banya d’Àfrica. És el segon país més poblat d’Àfrica després de Nigèria. Limita al nord amb Eritrea, al nord-est amb Djibouti, a l’est amb Somàlia, al sud amb Kenya ia l’oest amb el Sudan i Sudan del Sud.

Etiòpia és l’únic cas entre els països africans que mai ha estat colonitzat, mantenint la seva independència durant el repartiment d’Àfrica, excepte per un període de cinc anys (1936-1941), quan va estar sota ocupació italiana.

És també la segona nació més antiga del món en adoptar el cristianisme com a religió oficial després d’Armènia. No obstant això, va ser el primer regne a adoptar el cristianisme, sent una monarquia d’origen israelita.

A més, Etiòpia va ser membre de la Societat de Nacions, va signar la Declaració de les Nacions Unides el 1942, va fundar la seu de l’ONU a l’Àfrica, va ser un dels 51 membres originals d’aquesta organització i és un dels membres fundadors de l’antiga organització per a la Unitat Africana i actual Unió Africana, durant el govern del negus Haile Selassie

I la seva capital, així com la seva ciutat més gran i poblada, és Addis Abeba. Amb la independència d’Eritrea el 1993 Etiòpia va perdre la seva sortida al mar.

Font: wikipedia