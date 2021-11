ACTUALITAT DEL PROGRAMA BCN INTERCULTURALITAT

Posted by

BCN acció intercultural, 11 de novembre de 2021

L’ENTREVISTA | Xavi Muñoz Soriano: “En l’àmbit jurídic, el servei d’interpretació no es presta en qualitat, sinó en els mínims estàndards de necessitat”

En Xavi és advocat, especialitzat en dret penal, tot i que també ha treballat temes d’estrangeria. En totes dues especialitats, moltes vegades s’ha trobat defensant persones migrades que no entenen ni l’idioma ni la cultura de l’àmbit jurídic. En el marc de la campanya ‘Ecologies Lingüístiques a Barcelona’ conversem amb ell sobre com la manca de comprensió, o de serveis d’interpretació, poden generar una falta d’accés, atenció deficitària o discriminatòria per a moltes persones.