ACTUALITAT DEL PROGRAMA BCN INTERCULTURALITAT

BCN Acció Intercultural – Ajuntament de Barcelona, 6 de maig de 2021

S’estrena la primera càpsula de vídeo de la campanya ‘Ecologies lingüístiques a Barcelona’!

En aquesta primera càpsula, Isa Zhang Yim, asiàticadescendent, nascuda a Barcelona, ens explica el vincle que té amb la llengua que parlen els seus pares, un dialecte de Xangai. També ens explica amb quina llengua es comunica amb la seva parella, amb quina se sent més còmoda per parlar-li a la seva filla recent nascuda, i la importància que té per a ella que el dialecte que parlen els seus pares continuï estan present en els vincles familiars.