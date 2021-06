Posted by

Centre Cultural Albareda, 30 de maig de 2021

Us enviem informació de les activitats culturals programades per a aquest mes de juny.

Esperem que sigui del vostre interès.

MÚSICA

CONCERTS AL PATI

Amb l’arribada del bon temps, canvi d’escenari! Us esperem als concerts al pati.

BAKANOA

Divendres 4 de juny, a les 20 h

Bakanoa ens porta l’alegria i la passió de les músiques dels litorals atlàntics i pacífics de Colòmbia i Panamà. El so de la marimba de xonta, les gaites indígenes i el repic dels tambors ens transporten al Pacífic Sud i al Carib mentre ens fan córrer la cúmbia per les venes. Cúmbia i currulao per gaudir i ballar.

MANCHA ’E PLÁTANO

Divendres 11 de juny, a les 20 h

Grup de percussió, cant, poesia i ball enfocat a la bomba, música afrodescendent que neix a les hisendes sucreres al segle XVI a Puerto Rico. Les artistes porto-riquenyes tenen com a objectiu exposar l’experiència de la bomba a nous públics, donant a conèixer els càntics, ritmes i passos que porten la història de dones, esclaus i cimarrons.

VIRGINIE AKA VIR DJ SET AMB SOUND SYSTEM POROROCA 08004

Divendres 18 de juny, a les 19 h

Sessió de sound system format open baffle. DJ Virginie aka Vir és una DJ d’origen veneçolà especialista en mescles de funk, breakbeats i hip-hop. Sessions 100% en vinil. Martin Claro és un enginyer de so i fuster argentí resident a Poble-sec. Treballa al seu taller del barri, experimentant amb diferents possibilitats i suports per a altaveus. Ha desenvolupat un projecte d’open baffle, altaveus en línia de sound system amb un suport minimalista. Amb la col·laboració del Perifèria Beat.

COL·LABORACIONS

FESTIVAL SIMFÒNIC

Dissabte 12 de juny, a les 18 h

Una diada de concerts simultanis i gratuïts interpretats per més de 5.000 estudiants d’escoles de música a 100 racons emblemàtics de Catalunya i les illes Balears. L’Escola de Músics i JPC del Raval portarà corals i combos de música moderna a l’Albareda.

ARTS ESCÈNIQUES

RITUAL INFORMAL

Dimecres 19 de juny, a les 19 h

Performance

Una cerimònia performàtica que neix de veure innumerables posts d’Instagram, on gurus de les xarxes socials redueixen a un mem un ritual mil·lenari. La peça ens parla sobre l’apropiació del ritual pel sistema capitalista i la posterior simplificació de l’acte. Tindran sentit aquestes pràctiques a la urbs actual? Es proposen rituals amb els que aproximar-nos a l’ancestralitat mitjançant estris que totxs tenim per casa, una cerimònia informal.

A càrrec de Cristina Vidal i Meritxell De Soto.

EXPOSICIONS

PREMI XARXART: CREATIVITAT, EXPRESSIÓ PLÀSTICA I SALUT MENTAL

Del 3 al 25 de juny

Inauguració: dijous 3 de juny, a les 19.30 h

Les obres són el resultat del treball realitzat des de diferents serveis de la xarxa de salut mental, que treballen des d’una mirada i orientació comunitària. Tota aquesta obra i creació artística, es pot incloure dins el concepte d’Art Brut, que pretén incorporar tota expressió artística creada fora dels límits de la cultura oficial. Ho organitza la Fundació Sant Pere Claver.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves en línia o presencialment a partir del dilluns de la setmana de l’activitat, a les 10 h. Es poden reservar fins a quatre entrades (infants i adults). Cabuda limitada.

TARDA EN FAMÍLIA A LES HORTES DE SANT BERTRAN

Dijous 17 de juny, a les 17 h

Per celebrar la Festa de la Primavera, el Col·legi St. Pere Claver, la seva AMPA, el Centre Cultural Albareda i la Fundació Arrels organitzem una tarda en família.

De la mà del CC Albareda, Africaespromociona portarà els sons dels instruments i els moviments enèrgics de la dansa per acompanyar-nos en el descobriment d’històries tradicionals africanes que parlen dels animals, de les persones i de com es relacionen dins un món ple de màgia. En acabar, la Fundació Arrels i l’Associació de famílies de l’escola oferiran dues propostes de creativitat.

