Butlletí del Districte de Sant Martí – Barcelona – 15 de desembre de 2020

El plenari del Consell Municipal debatrà el conveni per fer possible, amb la inversió necessària, la connexió del tramvia per la Diagonal.

Permet tramitar els projectes d’urbanització de la Diagonal i tanca el conveni amb l’ATM sobre l’execució de les obres d’unió de les línies i la posterior gestió pública de l’explotació.