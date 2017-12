Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de desembre de 2017

La SDRCA ha demanat l’ingrés com a associada a l’Associació Africana d’Universitats (AAU) amb seu a Accra (Ghana). L’AAU ha posat una sèrie de condicions entre les que destaca impartir classes a africans residents a l’Àfrica

La SDRCA té a punt la seva Aula Ausiàs March per a estudiants de qualsevol mena entre les que destaquen les autòctones, les immigrades i les residents al continent africà

Les persones interessades esns poden escriure a info@sdrca.es. Les condicions d’ensenyament són òptimes sota qualsevol punt de vista, també en el tema de matriculació

La SDRCA posa en la vostra disposició uns cursos originals anomenants SHORT COURSES (aula.sdrca.es)

Just abans que una persona es vulgui introduir en les cultures africanes té ara mateix una sèrie de barreres que li priven la visió. Descobrir l’AAU és una d’aquestes sorpreses

Sí, l’Àfrica gaudeix d’un munt d’universitats que són a nivell internacional quant a formació. Inclús els països més pobres tenen com a mínim una universitat

Quan el nostre interlocutor de l’AAU ens preguntava si érem una oenagé, contestàvem que la SDRCA era una associació cultural que impartia cursos. Salvada aquesta barrera, tot va seguir el seu curs

Ens va explicar quines eren les condicions perquè la SDRCA fos considerada part de l’AAU. Des d’aleslores que la SDRCA hi treballa. Vaig visitar la Université de Yaoundé fa un parell d’anys. Donava la idea de com és una universitat africana

En general les universitats africanes tenen un bon nivell acadèmic. Això ho desmostra la diàspora africana en molts llocs d’Europa. Molts hi fan ampliació d’estudis, però molts s’hi queden a treballar la qual cosa demostra que els títols aconseguits a l’Àfrica són equiparables als que es poden aconseguir a Europa

Mirant-ho des d’una altra perspectiva, aquest flux de titulats empobreix els seus propis països perquè ja no hi tornaran. Les universitats africanes dediquen uns recursos que sovint només serviran per l’emigració (sac foradat)

Les universitats africanes són competents, però perden recursos que haurien de servir per enriquir intel·lectualment els països d’origen