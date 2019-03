Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de març de 2019

Accra és la major ciutat de Ghana i la seva capital des de 1877. És al seu torn la capital de la regió de Gran Accra, i del districte de la zona metropolitana de Accra el mateix que el centre administratiu, de comunicacions i econòmic del país. Al voltant del 70% de la capacitat de manufactura nacional es troba en aquest districte. Alberga edificis que mostren la transició des dels suburbis del segle XIX fins a la moderna metròpoli que és avui dia.

La ciutat té 185 km2 d’extensió i compta amb 2.450.000 habitants habitants segons el cens de 2010 (4.010.054 a l’àrea metropolitana, que és de 200 km2 aprox.). En ella hi ha llocs de cultura i educació com el Museu i el Teatre Nacional, el mausoleu de Kwame Nkrumah i la Universitat de Ghana situada a Legon, a 14 quilòmetres al nord.

Està comunicada amb altres països i continents per l’Aeroport Internacional Kotoka. “Accra” ve de “Nkran”, que significa “formigues” en acano, la qual cosa s’explica per l’abundància de formiguers a la zona. La República de Ghana és un país de l’oest d’Àfrica constituït com una república semipresidencialista. Els procedents de Ghana es diuen ghanesos.

El territori va ser objecte de constants expedicions europees, principalment de portuguesos, britànics i neerlandesos, i de menor grau de danesos, suecs i prussians, per al comerç de la gran quantitat d’or que hi ha per tota la zona. Per això, al territori se’l va denominar «Costa d’Or».

Actualment, el país és una de les democràcies més potents del continent, destacant l’important paper que exerceix en l’organització més important de la zona: la Unió Africana (UA). A més d’aquesta, és membre d’altres organitzacions en les quals el país no té un paper preponderant: les Nacions Unides (ONU), la Mancomunitat de Nacions (més coneguda pel seu nom en anglès Commonwealth of Nations) i l’Organització Mundial del Comerç (OMC)

Amb una superfície de 238.533 km2 i una població de 24.223.431 habitants, Ghana és el 82º país més gran i el 46è més poblat, a més de posseir una densitat de població de 102 habitants per quilòmetre quadrat. En els últims anys, el país ha crescut demogràficament i econòmicament, amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de 0,579 i un producte interior brut (PIB) de més de 130 mil milions de dòlars.

L’evidència arqueològica i lingüística revela que la zona del territori actual va estar ocupada per humans des de fa uns 12.000 anys, primer a la vora del riu Oti, després, cap a l’any 8000 aC, al llac de Bosumtwi, i després en Accra, i després del llac ashanti l’actual capital, des del 4000 aC. Cap a l’any 1400, la majoria dels estats que constitueixen l’actual país ja estaven fundats o estaven en etapes avançades de la seva formación al segle XVI molts d’aquests territoris del nord-est i nord-oest ja tenien les seves autoritats polítiques centralitzades