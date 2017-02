Acció obrirà enguany sis noves oficines comercials

18 feb 2017 per SDRCA

EVA G. PAGÁN – BARCELONA – foto ORIOL DURAN – EL PUNT AVUI+ – 10 febrer 2017

ECONOMIA: Invertirà 1,2 milions i tindrà una xarxa de 42 oficines i 140 professionals

Jordi Baiget és conseller d’Empresa i Coneixement

El govern, a través d’Acció, l’agència per a la competitivitat, adscrita al departament d’Empresa i Coneixement, obrirà enguany sis noves oficines exteriors de comerç i inversions i hi destinarà 1,2 milions d’euros. Les noves oficines s’afegiran a les 36 ja existents, de manera que, quan acabi l’any, la xarxa estarà integrada per 42 oficines comercials i 140 professionals, als quals es destinarà un pressupost de 14 milions d’euros, segons va explicar ahir el conseller d’Empresa, Jordi Baiget. Entre totes es cobreixen 109 mercats.

Les noves oficines s’obriran a Zagreb (amb un punt de suport a Belgrad), per donar cobertura a tota la zona dels Balcans (Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, Albània, Macedònia, Montenegro, Romania i Hongria), Nairobi (que cobrirà Kenya, Tanzània, Etiòpia i Uganda) i Teheran (Iran). És previst que aquests tres enclavaments estiguin operatius el primer trimestre. Abans no s’acabi l’any, s’inauguraran la resta a Los Angeles (Estats Units), l’Havana (Cuba) i Amsterdam (Països Baixos). S’hi contractaran entre una desena i una quinzena de professionals.

L’objectiu, segons va dir Baiget, és “donar suport la internacionalització de l’empresa catalana” per afavorir les exportacions, la implantació a l’estranger, afavorir l’aterratge, la internacionalització agrupada i la contractació pública internacional. A més, busquen socis internacionals, projectes de cooperació tecnològica, internacionalització d’emergents tecnològiques i captació de tendències.

Les oficines també tenen com a objectiu atreure inversions a Catalunya, identificant potencials projectes d’inversió, i representativitat econòmica amb les administracions i entitats econòmiques als països d’origen.

Els esforços per internacionalitzar les empreses catalanes es complementen amb les missions empresarials, de les que enguany Acció organitzarà 42 de forma directa i col·laborarà amb unes altres 96 que lideren altres institucions del país i cambres de comerç. En total, pel 2017 hi ha previstes 138 missions empresarials a l’exterior, algunes de les quals comptaran amb representació d’alts càrrecs del govern.