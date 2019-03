Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de març de 2019

Abuja, popularment també coneguda amb el nom de “Ciutat bella”, és la capital de Nigèria. Està situada al centre del país, i té una població de 778.567 habitants, segons el cens del 2006, arribant a aconseguir més d’un milió a la seva àrea metropolitana.

És una ciutat planificada que es va començar a construir en 1976, en un lloc triat per la seva centralitat, els seus fàcils accessos i el seu clima benigne. Administra un territori de 7.315 km². Al desembre de 1991, va substituir com a capital a Lagos. La ciutat compta amb aeroport.

Geogràficament, es destaca Aso Rock, un monòlit de 400 metres creat per l’erosió de l’aigua. La seu del Govern, l’Assemblea Nacional, el Tribunal Suprem i la major part de la ciutat s’estenen al sud d’aquesta roca.

Entre els punts d’interès, destaquen la Mesquita Nacional Nigeriana, el Centre Cristià Nacional de Nigèria i el parc Millennium. L’Aeroport Internacional Nnamdi Azikiwe és a prop de la ciutat. Abuja és coneguda per ser la ciutat més ben planificada d’Àfrica, així com per ser una de les més saludables i cares.

No obstant això, la població viu en els barris semidesenvolupats, assentaments informals, com Karu, construït per albergar a les classes treballadores de la capital i a les famílies amb baixos ingressos, on no hi ha aigua corrent, sanitat ni electricitat

La ciutat d’Abuja es troba al centre del país, prop de la confluència dels rius Benue i Níger, en una regió de sabana. Als afores de la ciutat, es troba un enorme monòlit de 400 metres d’alçada, format per l’erosió de l’aigua.

“Aso” significa “victoriós”, en el llenguatge dels asokoro, el nom significa “la gent de la victòria”. En Aso Rock, es va produir la Declaració d’Aso Rock, el 2003, emesa pels caps de govern de la Mancomunitat Britànica de Nacions, durant la trobada que va tenir lloc a la part de la ciutat propera al monòlit.

En ella, es van reafirmar els principis de la Mancomunitat, segons s’havien detallat en la Declaració d’Harare, però es va determinar la “promoció de la democràcia i el desenvolupament” com una prioritat de l’organització.

Nigèria, oficialment República Federal de Nigèria (anglès Federal Republic of Nigèria; a haussa Jamhuriyar Taraiyar Nijeriya, en igbo Ȯha NKE Ohaneze Naíjíríà, en yoruba Àpapọ Olómìnira ILE Nàìjíríà), és un país sobirà situat a Àfrica occidental, a la zona del golf de Guinea, la forma de govern és la república federal presidencialista. El seu territori està compost per 36 estats federats i un districte federal.

La seva població total és de 186.053.386 habitants (2015). La capital és Abuja, amb 1.178.568 habitants, i la seva ciutat més poblada i anterior capital és Lagos, amb 13.123.000 habitants (dades de 2015).

L’aparició de presència humana a la zona de Nigèria es data al voltant del 9000 a.C., encara que probablement fos habitada amb anterioritat. L’àrea al voltant del riu Benue i del riu Cross és el lloc d’origen del bantú que es va estendre en onades per tot l’Àfrica Central i Meridional a partir del segle V a.C.

Nigèria és el país més poblat d’Àfrica i el setè del món (superant al Japó i Rússia). També s’agrupa dins els Pròxims 11 (també conegut com a N-11) que és un grup de països amb grans perspectives d’inversió i creixement en el futur. L’economia de Nigèria és la més gran de África i una de les més creixents del món, amb unes estimacions de creixement del 9% el 2008 i del 8,3% en 2009. L’FMI espera que Nigèria creixi un 8% en 2011

