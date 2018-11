Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de novembre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix ablació com la intervenció quirúrgica consistent a extirpar una part del cos. La vox populi assimila darrerament l’ablació amb l’ablació de clítoris

El clítoris és l’òrgan sexual femení, carnós i erèctil situat en l’angle anterior de la vulva. La seva única funció coneguda és proporcionar plaer sexual a la dona. És una pràctica molt estesa en països africans i severament castigada a casa nostra

El diari ARA titula: “La lluita contra l’ablació és cosa d’homes”. En efecte, hi ha homes que volen tenir dones que durant l’acte sexual no tinguin cap mena de satisfacció. El fons de la qüestió és que la muller no s’aficioni al sexe per tal d’evitar que pugui anar amb d’altres homes

La Rokiatou Ba (Mali) als 36 anys va començar a gaudir del sexe i a no sentir vergonya del seu cos. Diu: “Ara he descobert el plaer del sexe”. Em ressonen les orelles quan el ginecòleg Santiago Dexeus es va oferir a reconstruir clítoris de franc. Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris a 89 dones víctimes de l’ablació des del 2007

L’ablació de clítoris es fa a les nenes un cop assoleixen la pubertat o adolescència inicial. Normalment s’inicia entre els 10 i els 16 anys d’edat, i finalitza als 19 o 21 anys. A la pubertat es porta a terme el procés de canvis físics, en el qual el cos del nen o nena adquireix la capacitat de la reproducció sexual, en esdevenir adolescentes.

Dexeus Dona pot assolir èxits perquè l’extirpació del clítoris es fa d’una forma barroera amb tallants com fulles d’afaitar o estris metàl·lics que normalment no acaben del tot amb el clítoris

Els Mossos d’Esquadra persegueixen l’ablació primer detectant-la, però sobretot fent prevenció dels fets: “L’ablació és causa de retirada de custòdia”. A casa nosta estem acostumats a casos de l’Àfrica occidental, però també podem triar Uganda. A Uganda es va fer una forta campanya contra l’ablació, però les nenes eren rebutjades: es va tornar a l’ablació

Aquí només es pot estar a l’aguait amb el que passa aquí, que ja és molt…!

Font: ARA i wikipedia