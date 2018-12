Abdulfatah Said Hussein Khalil al-Sissi

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de desembre de 2018

Carme Soldevila titulava a l’ARA (4 d’octubre de 2018): “Europa i el ‘model egipci’” un article paradigmàtic d’una premsa que ha perdut el nord. Confirma aquest punt de vista un senegalès que expressa la seva pena per la premsa de Barcelona, però és indulgent: “Quan no es coneix Àfrica, més val aprendre’n”

Jo no sóc un estudiós que tingui per costum alliçonar-se de les realitats culturals africanes, però, en efecte, la raó és al costat de l’actual rais

Abdulfatah al-Sissi procedeix de la carrera militar egípcia, però també home de seny que s’ha posat com a objectiu crear un Egipte del tot democràtic d’aquí un parell de dècades

El 2013 va liderar un cop d’Estat al seu país i el 8 de juny de 2014 se va convertir en president constitucional d’Egipte, sent reelecte en 2018, per a un altre període presidencial.

Abdulfatah al-Sissi (El Caire, 1954) és una figura cabdal en l’actualitat africana. Ha estat escollit per les urnes força per sota d’un 50% del cens, molt per davant de qualsevol altre candidat

Va saber tallar arran el malgovern dels Germans Musulmans representats per Mohamed Mursi (Xarquia, 1951), qui va portar al llindar del col·lapse al poble egici.

És una situació molt semblant a la que va esdevenir a Algèria quan el Front Islàmic de Salvació va guanyar les eleccions de 1988, però que l’exèrcit va frenar en el moment just tot evitant anys més tard la primavera àrab a Algèria

El poble algerià ha demostrat la seva capacitat de viure en calma fins aconseguir que Abdelaziz Bouteflika guanyés clarament les eleccions de 1999

A casa nostra no se sap valorar la importància que té l’exèrcit en el benestar del país. L’exèrcit egipci és una institució nacional que cobreix tot tipus de necessitat del poble.

L’exèrcit disposa d’una multitud d’empreses dedicades al benestar de la població en un règim que es podria titllar com a paternalista, en el bon sentit de la paraula. La filosofia nostra d’exèrcit correspon a una entitat que assegura l’estabilitat de l’Estat tant dins com fora de les nostres fronteres, però no té visiblement un caràcter assistencial com l’egipci

Al-Fatah i Hamàs firmen la reconciliació palestina al Caire (13 d’octubre de 2017), Al-Hariri es reuneix amb al-Sissi al Caire abans del seu retorn al Líban (22 de novembre de 2017), Tots els candidats a Egipte, detinguts o a punt d’entrar a presó (8 de gener de 2018), Al-Sissi pretén conservar el seu poder a Egipte amb una farsa electoral (26 de març de 2018), Les penes de mort es disparen a Egipte amb Al-Sissi al poder (27 de març de 2018), Al-Sissi és reelegit a Egipte amb una baixa participació (31 de març de 2018), Al Sissi arrenca el segon mandat amb l’obhectiu de ser president vitalici (3 de juny de 2018), Egipte silencia les veus crítiques amb una onada de detencions (3 de juny de 2018), Rússia goleja Egipte en el debut de Salah i camina cap els vuitens (20 de juny de 2018), Egipte ha d’aturar la persecució de la líder feminista Mozn Hassan (14 de juliol de 2018).

Font: ARA