Abdelfatah Al-Sissi (1954)

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de març de 2018

No és el primer cop que expresso que la Federació Russa hauria de ser considerada com un continent amb totes les seves conseqüències. Per vist que els Urals van posar límit a Europa, avui dia la Federació Russa, o Rússia per simplicar, és una real unitat social, econòmica, cultural i rica en matèries primeres com no n’hi ha d’altres

Actualment tenim un home, sovint mal entès, que empeny el seu país, Vladímir Putin (1952). President de Rússia, admirat per una gran part de la població perquè com diuen “hi ha un trosset de Putin en cada rus”

Rússia té un caràcter molt diferent al de Europa. Podrem estar-hi o no d’acord, però el que priva és la seva naturalesa com a cap d’Estat.

Fa cert temps que Putin va visitar el Papa de Roma amb qui va compartir la defensa de les comunitats cristianes d’Orient

Dedico aquestes línies perquè vull insistir que en el món actual no han de regir necessàriament els mateixos valors i les mateixes situacions

No es pot condemnar a l’actual rais d’Egipte perquè les seveves eleccions no siguin com les nostres. Vull recordar que els Germans Musulmans, quan eren al poder, van posar en escac tant les institucions polítiques com les religioses d’un estat que és pilar bàsic dels països africans

No es pot denunciar alegrament que amb l’actual rais hagin augmentat el nombre de penes de mort perquè no sabem quantes i quines han estat executades, hem de reflexionar sobre el tema…!

Que ningú vagi a parar a l’engany. Quan es va fer càrrec del país, va advertir que Egipte necessitava prop d’un quart de segle per regir-se d’una forma autònoma com una real democràcia

Abdelfatah Al-Sissi i Vladímir Putin han seguit una dura agenda per fer anar els seus països dins les seves possibilitats, es pot dir d’ells que expressen una personalitat i una voluntat per servir als seus nacionals

Egipte i Rússia, cadascun al seu nivell, tenen veritables responsabilitats en el món actual. La població d’Egipte supera els 93 milions de persones i la Federació Russa també supera els 146 (Egipte té el 63% de la població russa). La superfície d’Egipte s’acosta al 6% de la de Rússia. Quant a Índex de Desenvolupament Humà d’Egipte és mitjà (0,691), un 86% del de Rússia (molt alt)

Són dues grans potències, una per a Orient i l’Àfrica, i l’altra per arreu del món. Ambdós dirigents tenen grans obligacions que no sempre són del gust d’Europa. És per això “que el llegir no ens faci perdre l’escriure”