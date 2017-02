A la carrera contra el fam

13 feb 2017 per SDRCA

David Laguía – Valencia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 13.02.2017

L’ONG Acción contra l’Hambre busca col·legis i instituts valencians perquè participen en la seua prova solidària – Els beneficis recaptats per cada quilòmetre recorregut pels xiquets es destinaran a l’eràdiocació de la desnutrició infantil

A la carrera contra el fam

Cada vegada hi ha més proves esportives de caràcter solidari al llarg de la geografia valenciana. I entre elles també les hi ha per als més menuts. L’ONG Acción contra l’Hambre, en eixe sentit, busca col·legis i instituts a Espanya i Andorra que desitgen contribuir a l’eràdiocació de la desnutrició infantil amb la seua participació en la 20ª edició de la Carrera contra l’Hambre.

En esta prova, que se celebra el 19 de maig, l’esforç dels alumnes acaba traduint-se en fons per a ajudar les poblacions més afectades pel fam en els més de 45 països en els quals treballa Acción Contra el Hambre. Anteriorment, entre març i abril, els xiquets participants també reben una jornada de sensibilització organitzada per l’ONG.

Esta Carrera Contra el Hambre està dirigida centres educatius públics, privats i concertats d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, i la data d’inscripció „que es pot realitzar mitjançant la web de la prova„ acaba hui dilluns 13 de febrer. L’any passat van participar més de 400.000 xiquets i xiquetes d’1.700 col·legis de 30 països, i es van recaptar entorn de 5 milions d’euros. Quant als col·legis espanyols, van participar 210 centres i 88.000 alumnes, que van reunir 558.000 euros.

«Col·legis i instituts tenen l’oportunitat d’enriquir el currículum acadèmic del seu alumnat amb una educació més solidària, ja que la Carrera contra l’Hambre sensibilitza als més jóvens sobre el greu problema del fam i els anima a ser part de la solució», explica Alfonso Calderón, responsable de Campanyas i Eventos de l’ONG. «Els valors que adquirim en la infància difícilment ens abandonaran la resta de la nostra vida. En la carrera, els centres es convertixen en els nostres aliats per a construir futurs adults compromesos, capaços de mobilitzar-se perquè entre tots aconseguim el segon dels objectius de Desenvolupament Sostenible: el fam zero», afig.

Durant les jornades de sensibilització, voluntaris i empleats d’Acción contra l’Hambre donaran xarrades adaptades als diferents nivells educatius dels participants. En elles, s’apliquen tècniques de teatre per a transmetre valors com, per exemple, treballar l’empatia». Cada any, l’ONG Acción contra l’Hambre decidix sensibilitzar sobre un país diferent. En esta ocasió el triat ha sigut Etiòpia.

El segon moment, i més esperat, és la carrera en si mateixa, que es duu a terme en les instal·lacions de cada centre el 19 de maig de forma simultània en els 30 països que participen. Eixe dia, els xiquets i xiquetes tracten de recórrer el major nombre de quilòmetres possible. Dies abans hauran hagut de buscar als seus propis patrocinadors o persones del seu entorn que es comprometen a aportar un xicotet donatiu per cada quilòmetre que ells recórreguen. Tot açò, amb un cost zero per al centre educatiu.