Catalunya reclama a l’Estat acollir 270 refugiats malalts

20 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto ORIOL DURAN – EL PUNT AVUI+ – 14 febrer 2017

SOCIETAT, CRISI HUMANITÀRIA: Amorós explica que hi ha acords amb hospitals perquè siguin atesos, però només n’han arribat catorze

“No reubicar les 35.000 persones atrapades a Grècia és problema d’incompetència”, diu

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ahir al plató de ‘L’Illa Robinson’ per parlar de persones refugiades

Catalunya ha reclamat a l’Estat que faciliti l’arribada de 270 persones refugiades que es troben als camps de Grècia i tenen un diagnòstic mèdic, però no són atesos. Són casos documentats gràcies als voluntaris catalans que són a Grècia i que la Generalitat veu com una escletxa per aconseguir que arribin les persones que necessiten asil i estan atrapades. “D’aquestes 270 persones n’han arribat només 14”, va explicar ahir a L’illa Robinson d’El Punt Avui TV el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que va insistir en què el país està preparat per acollir-ne 4.500, però l’Estat es manté inactiu.

Amorós va recordar que Catalunya també ha reclamat a l’Estat els fons europeus per a l’acollida, que és competència pròpia, però no hi ha tampoc resposta. “En el cas de les 270 tenen un diagnòstic i no són ateses a Grècia, nosaltres tenim acord amb hospitals perquè rebin atenció mèdica i el que calgui. Hem facilitat a l’Estat el seu telèfon mòbil o d’un voluntari que hi està en contacte i ni així ens en sortim. Els ho posem en safata i ens diuen que no els troben”, va queixar-se.

A més de les reubicacions per quotes europees, el secretari d’Igualtat i Migracions va plantejar que el govern, els municipis i les entitats ja fa temps que acullen i treballen per la integració dels sol·licitants de protecció internacional que arriben pel seu compte. En aquest moments es calcula que poden ser uns 2.000. Les arribades per reubicació són 241 i fa un any no arribaven a la trentena.

Crida a la manifestació

És un país d’acollida i vol continuar essent-ho, cal treballar per ser una societat diversa i la manifestació de dissabte a Barcelona amb el lema Volem acollir ha de ser un èxit són els tres missatges que van coincidir a transmetre tant Amorós com el membre de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, Xavi Rossiñol i el president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares, convidats a L’Illa de Robinson,

Després que dissabte hi hagués un cert rebombori perquè el periodista Jordi Évole va dir en el concert de Casa Nostra, Casa Vostra que les autoritats presents a la llotja del Sant Jordi es refugiaven en la falta de competències –“Crec que no és només problema de competències, sinó d’incompetències”, va indicar–, Amorós va acceptar per “reconduir la polèmica” les explicacions d’ahir del mateix Évole: “Quan dic que no és només un problema de competències, assumeixo que evidentment hi ha un problema de competències.” “És evident que no reubicar els 35.000 refugiats de Grècia, que es podria fer en una tarda, és un problema d’incompetència. Com ho és no tenir vies segures per evitar milers de morts”, hi va afegir Amorós.

“L’asil és una política d’Estat”, insisteix Bassa

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va insistir ahir que sí que el tema dels refugiats és qüestió de competències, perquè “l’asil és una política d’Estat”. En referència al periodista Jordi Évole, autor de la crítica de dissabte al concert de Casa Nostra, Casa Vostra envers les actuacions dels polítics, Bassa va indicar que “tampoc ell va omplir el vaixell i va dur la gent aquí quan hi va anar a fer el reportatge”. En aquest aspecte, la consellera considera que s’ha de ser respectuós amb les persones: “Si les portem no tindran papers ni cap dret. Per això reclamen que siguin els estats els que accelerin les arribades.”

Bassa va recordar que en aquests moments Catalunya pot oferir recursos per a l’acollida i la integració, però no els papers de protecció internacional. En el que sí que es va mostrar d’acord amb Évole és en què “és una vergonya que els que tenen el poder de canviar-ho no ho facin”. També amb la necessitat que la manifestació de dissabte sigui un èxit per pressionar l’Estat espanyol i altres estats. En la mateixa línia, el director de l’ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va reclamar que la implicació que es va veure al concert perduri i va qualificar d’“aberrant” que Europa tanqui fronteres i deixi el mar com l’única via de sortida i, a més, dominada per les màfies. “Hem estat massa temps asseguts al sofà”, va denunciar Xavi Rossiñol, de Casa Nostra, Casa Vostra.