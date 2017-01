Una experiència gastronòmica i solidària

13 gen 2017 per SDRCA

BERTA VILANOVA – ARA – 13/01/2017

La reconeguda estilista i fotògrafa gastronòmica Delicious Martha és l’encarregada de dissenyar el menú de les Seasgair Dinners, que organitza Cardhu al Cafè Jaime Beristain en benefici de la Fundación Raíces

Les festes de Nadal s’han acabat però les cites gastronòmiques continuen. Sí, les dietes hauran d’esperar uns dies més però és per una bona causa: arriben a Barcelona les Seasgair Dinners, unes experiències culinàries benèfiques que tindran lloc el 19 de gener. Seasgair és un concepte escocès que fa referència a l’experiència de compartir moments al voltant d’una taula amb la gent que ens importa, per gaudir junts de les coses bones de la vida -el que en danès s’anomena hygge -, i és que l’organitzador de la cita gastronòmica és Cardhu, una de les primeres destil·leries de whisky a Escòcia, creada el 1811, que amb aquesta iniciativa vol ressaltar l’esperit acollidor de la marca. Les Seasgair Dinners, que es faran en dues sessions, en horari de dinar (de 14 a 16.30 h) i de sopar (de 21.30 a 00 h), tindran lloc al Cafè Jaime Beriestain, un espai íntim que combina mobiliari d’estil colonial amb detalls avantguardistes que ajudaran a crear una atmosfera càlida.

La cita compta amb una amfitriona d’excepció, la reconeguda estilista i fotògrafa gastronòmica Marta Sanahuja, més coneguda com a Delicious Martha, tal com s’anomena el seu blog. L’experta foodie ha sigut la responsable de dissenyar el menú de les Seasgair Dinners, així com de recrear l’ambient festiu i acollidor perquè tots els assistents s’hi sentin com a casa. Les expectatives són altes si s’agafa de referència el seu blog, on es poden trobar des de receptes de cuina fins a notícies i recomanacions de restaurants i llocs relacionats amb el món foodie. Delicious Martha, a més, ha sigut reconeguda en diverses ocasions per la seva aportació i trajectòria en el món de la gastronomia: l’any passat va rebre el premi Cactus al millor Personal Branding, i el 2015 va ser nomenada Bloguera d’Or pel jurat del Canal Cocina, i Jove Mèrit del Cava. Actualment, també és ambaixadora de diverses marques del sector de l’alimentació, col·labora amb diversos mitjans de comunicació i crea continguts per a algunes plataformes relacionades amb la gastronomia; tot això compaginat amb la direcció d’art i l’estilisme fotogràfic culinari.

UN ÀPAT SOLIDARI

Les Seasgair Dinners transcendeixen més enllà de la gastronomia, ja que tenen també un objectiu social. L’import íntegre del cobert, que té un preu de 50 euros, estarà destinat al programa Cocina Conciencia de la Fundación Raíces, un projecte que promou la incorporació laboral i social de joves en situació de vulnerabilitat en el sector de la restauració. El principal objectiu és facilitar la seva integració social mitjançant la creació de vincles entre ells i els cuiners. A través d’aquesta iniciativa més de 50 joves, la majoria immigrants, han treballat als fogons de més de trenta restaurants, alguns dirigits per xefs de reconeixement internacional, com ara Andoni Luis Aduriz, Albert Adrià, Paco Pérez o Ramon Freixa. Aquest esperit de solidaritat està present en la marca Cardhu des dels seus inicis, quan la seva creadora, Helen Cumming, ajudava els més desafavorits de la seva comunitat, Speyside (Escòcia), donant-los allotjament i feina i transmetent el coneixement que tenia sobre l’elaboració d’aquest producte. A més, va ser la primera dona del món responsable d’una destil·leria de whisky.

A part de gaudir del menjar i experimentar el concepte seasgair, la cita, que inclou un menú maridat amb whisky, és, doncs, una oportunitat per descobrir els matisos, les aromes i els gustos de maltes que compten amb dos-cents anys d’història. Els amants d’aquest licor descobriran combinacions sorprenents i els que encara no ho són quedaran seduïts per la proposta. Les Seasgair Dinners estan obertes a tot el públic major de 18 anys, amb reserva prèvia. ¿Se us acut un pla millor que gaudir de plats d’allò més gustosos i contribuir a fer de la gastronomia un espai d’inclusió?