6 eines que et fan fàcil exportar

Posted by

Acció informa, Butlletí de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, 25 de febrer de 2021

La pandèmia de la covid-19 ens ha portat molts canvis, però hi ha una cosa que es manté: les exportacions tornaran a ser el gran motor de la recuperació econòmica. Toca adaptar-se al nou entorn amb cadenes de proveïment més curtes, més proximitat als hubs regionals i una major aplicació d’eines digitals.

Per aconseguir-ho i ser (més) presents al món, a ACCIÓ hi trobaràs totes les eines per internacionalitzar la teva empresa