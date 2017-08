Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

És una necessitat essencial que els africans, siguin moros o negres, es relacionin amb freqüència amb la gent del país. No són pocs els africans que han estat maltractats verbalment per la gent del carrer

Els africans haurien de fer els primers passos. No només val que els africans facin actes i activitats oberts a tothom

Barcelona encara pot establir actes de confluència. El que és més greu és que, quan se’ls allarga la mà, els africans diguin que volem tenir protagonisme a costa s’ells

Conec africans que fa dècades que són entre nosaltres, però encara desconeixen el nostre esperit, molt s’agafen a males pràctiques que fan gent dels país per considerar-se integrats

Una de les solucions seria que l’Ajuntament fes trobades d’acollida per països africans. Una altra solució seria recórrer a la iniciariva privada amb el suport de l’Ajuntament

La gent del país no ha de romandre passiva davant d’una possible segregació a temps vista. Hi ha una bona part de la gent del país que ja rebutja els africans, però que no hi han mai parlat

S’ha de fer prevaldre que Barcelona és cap i casal no només per a uns quants sinó per a tots. Siguem una ciutat modèl·lica amb el tracte de forasters. No els hem de donar la raó quan es reclouen entre si

Els centres cívics podrien ser protagonistes d’aquest projecte així com tota una sèrie d’entitats públiques i privades. Jugant amb la retroalimentació la SDRCA ja ha començat aquest camí amb l’edició de 55 videos africans

Tenim la idea de fer-ne un per país. La SDRCA ja n’ha publicat un a àFricaTV (www.africatv.cat), YouTube i facebook sobre Guinea Equatorial