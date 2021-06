Anna Oliver Borràs – Presidenta ACPV – 31 de maig de 2021

Com sabràs per anteriors comunicacions i per la premsa, des d’aquest 25 d’abril i fins el de l’any vinent, estem celebrant els 50 anys de l’entitat, i això ja és motiu per a felicitar-te, perquè sou la gent com tu qui feu possible aquest aniversari.

Durant aquest any volem posar de relleu la trajectòria de l’entitat, i per això més endavant et demanarem que ens ajudes a reconstruir la història d’ACPV al trosset de país on tu habites. Però hui volia fer-te partícip d’aquest macro projecte musical que és el Mural Sonor.

La proposta implica a més d’un centenar d’artistes, i vol ser un recorregut i homenatge a la història de la música feta al País Valencià, en els darrers cinquanta anys.

Com pots imaginar, tirar endavant açò, té un cost elevat. Per això, hem posat en marxa una campanya de micromecenatge, a la web de Verkami: vkm.is/muralsonor

La base social d’Acció Cultural sempre ha respost quan l’entitat ho ha necessitat. Ara ens torna a caldre el teu ajut per a poder reimpulsar l’entitat en aquests temps de pandèmia. Per això et convide a entrar, a compartir el projecte amb el teu cercle i, en la mesura de les teues possibilitats, que realitzes una aportació. La pots realitzar directament des de la web de Verkami o, si ho prefereixes, pots contestar-nos aquest correu o trucar al 96 315 77 99 i nosaltres l’atendrem i informarem del projecte i de les diferents formes de fer les aportacions.

Comptem amb tu. Fem-ho realitat!!