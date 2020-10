5 motius per no perdre’t el Fòrum d’Inversió

Posted by

ACCIÓ informa – Butlletí de l’Agència per la Competivitat de l’Empresa – 6 de novembre de 2020

L’any 2020 ha canviat moltes coses, també la data habitual del Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ. En lloc de la primavera, enguany el viurem a la tardor. Amb un nou format, 100% virtual, però amb els mateixos al·licients de sempre: conèixer les millors startups, connectar-nos als ecosistemes més innovadors i fer el millor networking.

La primera setmana de novembre tens una cita amb el Fòrum i et donem 5 raons perquè no te la perdis:

1; Gaudeix-lo des d’on vulguis. Oblida’t de pensar què et posaràs, d’agafar el transport públic o el cotxe. El Fòrum d’Inversió 2020 és 100% virtual i tot el que necessites per gaudir-lo és disposar de connexió a Internet.

2; Més temps per votar. En aquesta edició podràs votar les teves startups preferides durant quatre dies, entre el 2 i el 5 de novembre. Inscriu-te al Fòrum, entra a la plataforma virtual i repassa els 21 video pitches abans de decidir a qui entregues el teu vot a cada bloc.

3; Amb distància i sense mascareta. No podem fer encaixades de mans, però al Fòrum d’Inversió 2020 no et cal la mascareta i amb la plataforma virtual mantenim la distància. T’oferim totes les eines perquè facis el millor networking. Inscriu-te, crea el teu perfil i comença a concertar trobades amb emprenedors i inversors durant tota la setmana.

4; Visita Amsterdam. En una època on cal restringir la mobilitat, et portem a casa els Països Baixos, un dels ecosistemes emprenedors més dinàmics d’Europa. 3 inversors neerlandesos i Marleen Evertsz, CEO de nxchange, que ens explicarà com la tecnologia està ampliant les opcions de finançament de pimes i startups; ens acostaran a Amsterdam.

5; El Fòrum arriba a la 25a edició. No la podrem celebrar en persona, però seguirà ampliant la llista de startups prometedores que l’han tingut de primer gran aparador. Els darrers anys hem vist el pitch de Tiendeo, STATdx, Red Points, Braibook o Venvirotech. Quina startup farà el gran salt en aquesta edició?