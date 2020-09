4 estratègies per començar el nou curs amb optimisme

Posted by

ACC1Ó – Barcelona – 9 de setembre de 2020

Comença un nou curs que de ben segur seguirà marcat per la COVID-19 i les seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Uns efectes incerts que també marcaran l’agenda empresarial en tots els seus àmbits.

Malgrat aquest escenari global volem que no paris. Seguim treballant perquè la teva empresa sigui més competitiva cada dia i que els projectes més innovadors i els propòsits de creixement es facin realitat.

T’acompanyem per fer possible allò que actualment et pot semblar complicat: desenvolupar noves vendes internacionals, adquirir tecnologies avançades, trobar noves eines de finançament o reforçar la teva estratègia.

Et presentem, doncs, quatre serveis permanents d’ACCIÓ per mirar el futur amb optimisme. Descobreix-los!