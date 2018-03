Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de març de 2018

Recordo força bé el funeral del Papa de l’Església catòlica, Joan Pau II (1920-2005). Diu molt que en una situació com aquesta vagin a donar l’últim adéu tots o gairebé tots els representants més alts de tots els països del món

Recordo que quan els diferents líders mundials se saludaven entre si, hi va haver un home que en va quedar clarament despenjat, Robert Mugabe (1924). Feia pena i tot de veure’l, semblava que ell sol portés a les espatlles el que fou un greu declivi econòmic

Robert Mugabe ara ja no és el president de Zimbàbue (2017) perquè la societat en ple el va defenestrar. El nou president de Zimbàbue és Emmerson Mnangagwa, un zimbabuès, que vivia fora del país, ha promés eleccions enguany

Robert Mugabe durant la seva presidència (1987-2017) s’ha mostrat responent a dues facetes: és un home totpoderós que ho pot resoldre tot sense l’ajut de ningú, i alhora com un home fràgil que s’ha hagut de amagar d’alguna manera davant els múltiples problemes del país

En els darrers temps es feia veure cada cop més amb la seva dona, Grace Mugabe (1965), molt més jove que ell. Tothom hi va veure una clara cessió del poder a la manera d’un llinatge

El mes més crític de la parella fou el propassat novembre, fins que no van poder suportar les pressions dels diferents sectors nacionals. Tot i que novembre sembla molt curt, foragitar-lo fou molt difícil. La defenestració es va fer per etapes fins que no es va poder negar a ser fora de les institucions zimbabueses

Una de les obres que probablement ningú oblidarà va ser no saber controlar una crisi econòmica que va conduir el 2008 a una esperança de vida de 36 anys. Tanmateix encara n’hi ha que diuen: “ningú en deia res d’ell, però se’n va sortir”. A quin preu ?

Estic relacionat amb persones zimbabueses residents a Zimbàbue que mostren una posició benestant encara que mai hem tractat directament el tema. Jo personalment considero que haver arribat a una esperança de vida de 36 anys és un bon diploma per haver-lo fet fora inclús abans