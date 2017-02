28 días de sobriedad

8 feb 2017 per SDRCA

BEATRIZ NAVARRO – Bruselas. Corresponsal – LA VANGUARDIA – 08/02/2017

Campaña. Daniel Senesael, alcalde de Estaimpuis, se sirve agua en una botella de vino

Intentar no beber alcohol en Bélgica, un país donde su consumo está tan estrechamente ligado a la vida social o más que en España, donde el agua es a veces más cara que la cerveza y donde, para colmo, se elaboran algunas de las mejores birras del mundo, sólo puede calificarse de desafío, si no de sacrificio. Puestos a proponérselo por una buena causa –empezando por la propia salud–, mejor hacerlo en equipo. Con compañeros de trabajo, familia, amigos o, por qué no, con el país entero. Es lo que plantea la campaña “Tournée minérale” (un juego de palabras que viene a decir “agua mineral para todos”) lanzada por la Fundación Belga contra el Cáncer (FCC) y VAB, una asociación especialista en adicciones. Para que sea más llevadero, el mes elegido es febrero, que además este año sólo tiene 28 días. Más de 126.000 personas se han apuntado al reto, diez veces más que la cifra que se pensaba alcanzar. “Hemos querido adaptarnos a las nuevas tendencias sociales y apuntarnos a la moda de los retos conjuntos y durante un mes hacer o no hacer algo concreto”, explica Thomas Maertens, uno de los responsables de la campaña. En Bélgica, un 83% de la población adulta bebe alcohol, una de las tasas más altas de Europa aunque en litros per cápita Bélgica (en fuerte retroceso) esté en la zona media de la tabla. La elección de febrero para lanzar el reto tiene que ver con la duración del mes, admite Maertens, pero hay más razones. “Queríamos aprovecharnos de los buenos propósitos que la gente suele hacer en enero, después de los excesos de las fiestas navideñas, para llegar al máximo número de personas posible”, explica. El 4 de febrero era además el día mundial de Lucha contra el Cáncer. Los participantes pueden registrarse en la web a título individual o en equipo y hacer una donación para colaborar en la lucha contra la enfermedad. La iniciativa, a la que se han sumado decenas miles de personas desde que empezó el mes, ha recaudado 122.000 euros. “Tournée minérale” no es una campaña contra el alcoholismo. Su objetivo es sensibilizar a la población de la poco conocida relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el cáncer. En los países desarrollados se considera que es la causa de entre el 3% (en mujeres) y el 10% de los casos. En los hombres, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de boca, laringe, esófago, estómago e hígado; en las mujeres, aumenta la probabilidad de sufrir cáncer de mama. La campaña presenta más argumentos a favor de reducir el consumo de alcohol, avalados por diferentes estudios científicos. Un mes sin alcohol ayuda a dormir mejor, tener más energía, lucir una piel más brillante y perder peso (en concreto, grasa abdominal). También es un ahorro. Una familia belga se gasta de media 462 euros al año en alcohol, según datos del 2014 (y justamente en febrero, el precio de la cerveza ha subido). La vida, además, cunde más sin resaca, reivindican. El vídeo promocional muestra a gente joven bailando desenfrenadamente en discotecas con el botellín en la mano, o una abuela cantando en un karaoke familiar con un vaso de agua. “Te sorprenderán los resultados, verás que es posible divertirse sin probar una gota de alcohol”, asegura la campaña. Al final, lo más efectivo para la difusión del reto ha sido el boca a boca y las redes sociales, donde abundan los ejemplos con la etiqueta #tourneeminerale. Cientos de empleados de una multinacional farmacéutica se han sumado al reto junto con su consejero delegado, por ejemplo. Algunos hoteles y cafés han aprovechado para promocionar su carta de mocktails (cócteles sin alcohol) y contribuir a que los 28 días de sobriedad sean menos aburridos. También participan algunos supermercados.

Varios ministros belgas se han apuntado al reto (Sven Gatz, titular de Cultura, no: antes fue el director de los cerveceros belgas) pero ninguno con el entusiasmo del alcalde de Estaimpuis, Daniel Senesael, un político tan popular como excéntrico. “¡Vecinos de Estaimpuis, al agua!”, les anima en un vídeo absolutamente cómico en el que termina tirándose a la piscina. Senesael, que felicitó el año a sus vecinos travestido de mujer en un espectáculo de teatro burlesque, dice llevar ya 150 días sin probar ni gota de alcohol. Una buena manera de hacer cambiar de opinión a quienes piensan que sí, que las fiestas sin alcohol existen, pero se llaman reuniones.