Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de desembre de 2019

L’any 2020 que s’acosta és realment curiós perquè es pot dir que està constituït per dos 20. En podem treure relacions matemàtiques simples:

20-20 = 0

20+20 = 40

20*20 = 400

20/20 = 1

Sembla que tenim un any únic des del meu record oimés quan de les operacions anteriors sempre en surten nombres sencers

Aprofitem l’ocasió per ressaltar la gran importància de la cooperació internacional entre Barcelona i països africans. Hi ha tota una feinada per aconseguir les sinèrgies necessàries.

La SDRCA va sortir a la llum pública el 13 de gener de 2006, fa uns 14 anys. Durant aquests anys ha anat definint diversos grups de treball:

CLUB00 (informació, comunicació, participació

CLUB09 (formació)

CLUB15 (salut)

CLUB23 (interculturalitat)

CLUB40 (cooperació local)

CLUB41 (cooperació internacional)

CLUB87 (recerca, reciclatge)

La SDRCA està oberta a la vostres participacions