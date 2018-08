Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2018

Les institucions d’acollida de menors procedents de l’Àfrica cada any veuen desfilar nois que ja han adquirit la majoria d’edat. Fugir de casa seva per arribar a Espanya encara és un fet normal. Tinc gran consideració per les persones que els cuiden i els eduquen

Tinc referències de fa molts anys que institucions benèfiques acollien nadons, nens i nois amb la finalitat d’educar-los quan sortien del que havia estat casa seva. En aquella època s’hi feien adopcions de totes les edats

Sé certament que una part d’aquests nois eran adoptats en fals. Això vol dir que els pares adoptants s’enduien nens per fer-los treballar a les seves propietats. No voldria que ningú es pensés que la institució benèfica no actués tal com s’ha d’esperar. La falta la cometien aquells pares que no actuaven amb rectitud

L’acollida de menors sense pares al nostre país ha experimentat una gran evolució, primerament preparant-los per quan sigui el moment de guanyar-se la vida, no crec que l’adéu no hagi previst unes circumstàncies favorables per la seva integració en la nostra societat

Considero que aquesta mainada és al començament difícil d’educar entre d’altres coses deuen estar a l’arribada emocionalment molt condicionats. És per aquestes raons que cal agrair la feina dels educadors que els tenen al seu càrrec