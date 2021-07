12 articles per inspirar-te i mirar endavant aquest estiu

Posted by

ACCIÓ informa, 28 de juliol de 2021

Venim d’uns mesos intensos, de canvis accelerats i d’avançar plegats cap a noves iniciatives engrescadores. Durant aquest primer semestre hem fet un pas endavant en la venda on-line internacional, hem conegut tecnologies, sectors i països a través de jornades temàtiques i nous informes estratègics i hem descobert com accedir als fons europeus de recerca i innovació.

Per seguir avançant a nous projectes, et proposem parar un moment, respirar, i aprofitar els continguts que durant aquests mesos hem publicat al Banc de coneixement d’ACCIÓ: articles, informes i noves idees per afrontar el futur amb noves visions.