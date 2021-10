ProACCIÓ Green: La gran oportunitat d’innovació sostenible

ACCIÓ informa, 20 d’octubre de 2021

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Green Deal europeu i la consciència global empenyen cap a una mateixa direcció: abordar els reptes socials i ambientals amb noves solucions, actituds compromeses i desenvolupant innovacions tecnològiques.

El nou programa ProACCIÓ Green engloba diversos serveis, ajuts i activitats que ACCIÓ posa al teu abast per situar la sostenibilitat com un dels eixos estratègics de la teva empresa.

La crisi climàtica obliga a incorporar polítiques ambientals per transformar els sistemes energètics, econòmics i socials a escala global.

Un pas endavant imprescindible que només es pot aconseguir a través de la innovació, la recerca i el desenvolupament tecnològic i on les empreses hi juguen un paper fonamental i carregat d’oportunitats.

A través del programa, les empreses catalanes tindran accés a Activitats i tallers de sensibilització, Assessorament i acompanyament per avançar en l’estratègia en sostenibilitat, Nous ajuts a la implementació per fer realitat projectes d’innovació ambiental

Presentació del ProACCIÓ Green

T’agradaria saber-ne més? Vols conèixer els serveis i ajuts principals? No et perdis l’acte de presentació del programa ProACCIÓ Green el dimecres, 3 de novembre, una oportunitat per fer el pas endavant cap a models d’innovació per la sostenibilitat.

Multiplica l’impacte de la teva empresa, descobreix el nou ProACCIÓ Green!

Marketplace Innoclima. Solucions per la lluita climàtica

Troba solucions innovadores per donar resposta al canvi climàtic. El proper 4 de novembre descobreix els principals reptes d’innovació relacionats amb el canvi climàtic de la mà d’experts nacionals i internacionals. T’hi esperem!