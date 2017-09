Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de setembre de 2017

Reconec que no hi ha poques persones, que viuen a Catalunya, que no volen ser anomenades catalanes, però la llei diu que tota persona amb residència administrativa a Catalunya és catalana, és objecte de dret català

Això ho diu una relíquia del passat perquè Catalunya ha sabut conservar al llarg dels segles el seu Codi Civil Català (CCC), que té aplicació a totes les persones que viuen a Catalunya

Tant hi fa que hagin nascut al Marroc, a Guinea Equatorial, al Sàhara espanyol, etcètera

Escric aquestes paraules per conscienciar tots els catalans de dret, que tenen residència administrativa a Catalunya, que estan sotmesos a un únic codi civil, el català

Catalunya ha pogut conservar dos vaixells insígnia: la llengua catalana i el CCC. A diferència de la llengua catalana, el CCC és d’obligat compliment per part de tots els residents administratius

Avui 11 de seembre, Diada de Catalunya, hauria de ser més una festa generalitzada que no pas un dia reivindicatiu perquè tots els nascuts fora de Catalunya la puguin celebrar amb plena satisfacció