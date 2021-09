Recorreguts vitals i migratoris en els camins de la creació musical

Espai Avinyó, 8 de setembre de 2021

Com s’entrecreuen els recorreguts vitals i migratoris amb els camins de la creació musical? Quin paper ha de prendre el missatge en relació amb la riquesa i diversitat sonora de les músiques caribenyes? Com se sent, es balla i es viu el gènere musical de la salsa als barris de la ciutat?

L’Espai Avinyó us proposa un cinefòrum a la fresca i un espai de diàleg sobre “Yo no me llamo Rubén Blades”, el documental musical que acompanya a un dels músics més importants de Llatinoamèrica en un recorregut a través de la seva carrera de 50 anys. En un to íntim, la pel·lícula proposa una oportunitat única de conèixer la polifacètica vida de l’anomenat “poeta de la salsa”, la seva música i les històries darrere d’ella.

Amb:

Isabel Llano Camacho, nascuda a Cali i radicada a Barcelona des de 2000, és Llicenciada en Música i Magíster en Comunicació i Cultura de la Universidad del Valle, Cali, Colòmbia. Doctora en Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi ‘La Salsa a Barcelona: immigració, identitat, músiques llatines i ball’.

Col·labora: Casa América Catalunya i Centre Cultural Albareda.

Dia: dimecres 15 de setembre

Hora: 20 h

Lloc: Centre Cultural Albareda (C. de l’Albareda, 22)

Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat