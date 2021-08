Idees i persones inoblidables per un futur sense Alzheimer

Fundació Pasqual Maragall, 17 d’agost de 2021

Esperem que estiguis gaudint d’uns dies de desconnexió i tranquilitat. Des de la Fundació, volem desitjar-te un bon estiu i aprofitem l’oportunitat per compartir amb tu aquest vídeo, amb el que volem inspirar noves idees per donar suport a la investigació en Alzheimer.

I és que no cal ser científic per contribuir a la recerca. Celebrar un aniversari solidari, vincular la teva professió amb la causa o organitzar un repte esportiu per a recaptar fons per la investigació són només algunes iniciatives.

Amb creativitat i decisió pots contribuir encara més a accelerar la recerca que vol acabar amb l’Alzheimer.

I tu ? Tens alguna idea per a recaptar fons? T’ajudem a fer-la realitat!

També ens pots ajudar difonent aquest vídeo i fent que més persones coneguin la nostra causa. Gràcies !