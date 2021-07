Pema Maymó – directora de laGalera – grup enciclopèdia, 21 de juliol de 2021

Idò ja hi som. Fa calor, l’escola va acabar fa dies, les paraules casal, colònies i campaments són el centre de les converses entre pares i els horabaixes ja no tenen el ritme de les extraescolars, sinó el de la piscina, l’orxata o els jocs al parc sense mirar el rellotge. És estiu i el temps s’ha estirat com un xiclet. És estiu i el temps és una mica més nostre.

Quin millor moment que aquest per descobrir nous companys de viatge i d’aventures? Vos convidam a presentar als vostres fills el seu grup de nous amics d’estiu. Una bruixeta en pràctiques, una sirena conscienciada, tres nens que descobreixen la màgia a casa de la seva àvia, una nena que investiga el seu veí de replà, un escape room, els pirates més famosos de la literatura universal, porquets, titelles i llops… i me’n deix, perquè això dels amics d’estiu pot no tenir aturador.

La màgia de la lectura succeeix quan no hi ha rellotge que et digui que “ja és hora de”: aprofitem l’estiu, quan el temps passa més a poc a poc, per regalar-los noves amistats que potser els acompanyaran tota la vida.