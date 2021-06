Posted by

Equip Decidim Barcelona, 19 de juny de 2021

La votació dels primers pressupostos participatius de la història de Barcelona és a punt d’arribar a la seva fi. Tens temps fins demà diumenge a les 23:59h!

Recorda…

que pots votar els projectes que consideris de 2 districtes de la ciutat: al districte on estàs empadronada i/o un altre districte a escollir.

que pots utilitzar tot o una part del pressupost assignat a cada districte!

que per votar correctament has de seleccionar com a mínim 2 projectes del mateix districte i finalitzar la votació a cada districte!

que pots modificar el teu vot, si ho necessites.

que pots votar de dues maneres:

DIGITALMENT: Vota al Decidim.barcelona

PRESENCIALMENT: en 19 punts d’acompanyament i als punts mòbils als barris.

Fem que els Pressupostos participatius siguin un èxit!

Decidim la Barcelona que volem

Equip Decidim Barcelona

