Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 5 de juny de 2021

El llibre “Salut a l’Àfrica” fou concebut a Barcelona per l’associació sense afany de lucre Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes (Barcelona, 2006). El llibre té diferents objectius com ara posar a la llum pública la situació dels sistemes de salut en tots els països africans (SDRCA, 2019-2021)

Es dedica un epíleg per comparar els sistemes de salut d’aquests països amb Espanya, soci de la Unió Europea. És a dir què passa en travessar el bassal, la Mediterrània

La SDRCA vol trasmetre al cos diplomàtic present a Barcelona aquest llibre perquè pot ajudar a posar damunt la taula la situació sanitària dels països africans

La salut és un bé que no es compra sinó que es té. El desenvolupamet humà d’una comunitat es basa en el triangle. Els tres vèrtexs són poder adquisitiu, formació, i salut. Si es treballen aquestes conceptes, s’aconsegueix desenvolupar les persones d’una societat