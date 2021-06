Posted by

Districte de les Corts – Departament de Comunicació – Ajuntament de Barcelona, 1 de juny de 2021

Com sabeu, cada any el Districte de les Corts distingeix el Cortsenc i la Cortsenca d’Honor, un reconeixement a les persones o entitats que han destacat per la seva actuació desinteressada en benefici dels barris del nostre districte. Una distinció pública que s’entrega durant la Festa Major de les Corts a les persones i/o a les entitats que dediquen, de forma desinteressada, els seus esforços a dinamitzar, estimular i millorar els barris de les Corts.

Aquest 2021, l’elecció es farà amb el mateix sistema que l’any passat, amb el doble reconeixement al Cortsenc i a la Cortsenca i a través de la votació popular en col·laboració amb el diari Línia les Corts.

Com sempre, sou les entitats de les Corts (que formeu part del Registre d’Entitats de les Corts) les que podeu presentar les vostres candidatures.

* Enguany podreu proposar un màxim de dues candidatures: en el cas que siguin persones físiques, caldrà garantir la paritat: un Cortsenc i una Cortsenca.

* Les propostes s’hauran d’acompanyar d’una argumentació que justifiqui la distinció com a Cortsenc i Cortsenca d’Honor.

* Caldrà explicar la vinculació amb els barris del districte de les Corts de la persona proposada i també els mèrits que es considerin a ressaltar.

El termini de presentació de candidatures és de l’1 al 23 de juny, mitjançant un correu electrònic adreçat a comunicaciolescorts@bcn.cat.

Un cop recopilades totes les candidatures, del 28 al 30 de juny, el Districte de les Corts, d’acord amb els grups polítics amb representació al Consell de Districte, triarà els tres candidats a Cortsenc i les tres candidates a Cortsenca d’entre les propostes presentades per les entitats del districte. A més, per acord dels grups polítics amb representació al Consell del Districte, es podrà incorporar una nova proposta com a Cortsenc/a d’Honor a una persona individual, entitat, associació o empresa que operi als barris del districte.

Finalment, la votació popular al diari Línia les Corts serà de l’1 de juliol al 15 de setembre.

Us animem, doncs, a participar en aquesta elecció.

Trobareu més informació sobre el procediment a la notícia del web.

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/leleccio-del-cortsenc-i-cortsenca-dhonor-canvia-de-format-2-2_1073534

