Abel Mariné advoca per menjar amb emoció, però racionalment i pensant en els efectes de la salut

❒ És contrari a les “dietes miraculoses” perquè són nocives a llarg termini i no veu fonament en l’ús indiscriminat de complements tipus omega3 i antioxidants

❒ Defensa el consum de carn, però recomana moderació en les barbacoes i les carns processades. També avala els fregits amb moderació

❒ L’autor desfà falses creences com els aliments afrodisíacs per al sexe o que els additius edulcorants causin cavitats

Menjar és vital per a la supervivència i fins i tot pot ser un plaer. Tot i així, has de saber equilibrar el desig de la bona taula amb la salut. “Menjar amb emoció, però governat per la racionalitat”, diu el professor Abel Mariné en el seu llibre Dietas. Una inmersión rápida publicat pel Tibidabo. Per arrodonir la teoria recull els cinc “eses” de la seva col·lega Maria Carmen Vidal, per a la qual el menjar ha de ser “saludable, segur, saludable, saborós i social”.

El llibre, que no és un manual amb receptes de cuina, tracta de manera profusa i amb un estil àgil i intel·ligible, els efectes beneficiosos, però també els nocius, dels hàbits alimentaris, adaptats també a factors com el sexe, l’edat, la complexió física, l’estil de vida… Segueix una regla per no equivocar-se: Com més diversitat d’aliments hi hagi serà més fàcil per a la dieta.

Sense desqualificar les dietes de pèrdua de pes, Abel Mariné adverteix contra les “dietes miraculoses” que, parafrasejant Samuel Johnson, considera que “tenen coses bones i originals, però les bones no són originals i les originals no són bones”. Tingueu en compte que no cal tenir pressa perquè els que prometen pèrdues ràpides de pes no són efectius a llarg termini. En qualsevol cas, reivindica el rigor acadèmic i l’evidència científica, la qual cosa fa extensiva als mètodes Montignac i Dukan, alts en proteïnes i greixos i baixos en hidrats de carboni perquè tinguin un resultat ràpid –en realitat fan perdre pes, però no aprimen– perquè sotmeten el cos a un estrès metabòlic anormal.

L’agnosticisme amb el qual Mariné observa dietes miraculoses l’estén als suposats efectes beneficiosos dels suplements alimentaris com antioxidants, omega-3s, prebiòtics, prebiòtics, fitosterols i polifenols, els beneficis dels quals no sempre tenen “una base suficient”.

Falses creences

L’autor, que recorda com s’ha passat de la sospita a l’acceptació en el cas de l’oli d’oliva, desfà falses creences urbanes i llegendes com la necessitat d’aportació energètica en aquells que fan un esforç intel·lectual, l’existència d’aliments amb efectes afrodisíacs sobre el sexe, o que els additius edulcorants provoquen cavitats. També desdramatitza l’obsessió pel nivell d’ingesta de colesterol exogen.

Mariné aposta, per descomptat, per la dieta mediterrània, entre altres coses també perquè ajuda als agricultors locals i redueix l’impacte ambiental del transport.

Defensor del consum moderat de carn, un màxim de 70 grams diaris, preferiblement blanca i no processada, aconsella moderació amb les barbacoes, rostits, fumats i embotits. Abel Mariné estableix que “el consum d’aliments d’origen vegetal ha de ser superior al dels d’origen animal”. És tolerant amb els fregits, l’exclusió dels quals és injustificada si es fregeix i es consumeix amb moderació, i amb les conserves i no considera un facto de risc els aliments ultraprocessats si el seu consum es realment moderat. També adverteix contra l’abús d’alcohol.

Dieta calòrica ideal

El volum inclou taules descriptives amb simulacions de l’aportació calòrica ideal, entre 2.180 i 2.730 kilocalories diàries en condicions normals, de les quals entre un 55 i un 59 per cent han de provenir de glutis i hidrats de carboni, del 25 al 30 per cent de greixos i entre 11 o 12 de proteïnes. Tot això repartit entre esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar. Sobre l’aperitiu, un costum arrelat en la nostra societat, adverteix del seu caràcter d'”obrir la gana” i no de saciar-nos d’hora.

La mala alimentació, juntament amb el sedentarisme, els factors genètics i de vegades problemes emocionals o medicaments, condueix a l’obesitat, “que no és bona empresa per a la salut i la qualitat de vida”.

Gran part del contingut del llibre està destinat a establir les regles de conducta alimentària associades a la salut de diversos col·lectius. D’aquesta manera, Dietas. Una inmersión rápida s’ocupa de dones embarassades, nadons, nens i adolescència – quan el creixement requereix un major consum d’energia, a més de ser vulnerable a les addiccions – gent gran, dones – necessari amb ferro i calci durant la menopausa – esportistes, circumstàncies laborals o menjar fora de casa.

En uns capítols propis de l’àmbit de les patologies relacionades amb la nutrició, és dir amb la medicina, Mariné ens apropa a la influència dels aliments en la diabetis, el càncer, les malalties renals i fins i tot la salut mental.

Un llibre sobre la dieta no podia defugir de l’anàlisi d’al·lèrgies i intoleràncies que afecten entre l’1 i el 3 per cent de la població mundial, així com del vegetarianisme, el veganisme i nous aliments com els insectes, 1.900 de les quals es consideren comestibles i gairebé tan nutritius com la carn vermella.

La restauradora amb estrella Michelin Carme Ruscalleda recomana el llibre perquè “El més important per a tu és la teva vida! Submergeix-te, capbussat i navega per aquest llibre! Ningú abans ens havia revelat d’una manera tan didàctica com funciona el menjar en el nostre cos.”

L’autor

Abel Mariné és catedràtic emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, Campus de l’Alimentació. Ha estat professor de la Universitat de Salamanca, degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Salamanca i de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Col·laborador de llibres com Manual de interacciones alimentos-medicamentos, Saber popular i alimentació, Tratado de Nutrición, ¿Sabemos lo que comemos?, Alimentos: ¿Qué hay detrás de las etiquetas, Guía de alimentación de personas mayores, Alimentación y derecho, Alimentación y bebidas, El sistema alimentario, i autor o coautor de nombrosos articles científics i de divulgació sobre nutrició i ciències dels aliments. Distinció de la Universitat de Barcelona a la tasca de divulgació científica i premi gastronòmic Llorenç Torrado en la categoria de divulgadors. Ha col·laborat i col·labora amb diversos mitjans de comunicació.

La col·lecció “Una inmersión rápida”

Dietas és el trenta-unè títol de la col·lecció “Una inmersión rápida”. La col·lecció pretén aprofundir en temes d’actualitat sobre ciència, filosofia, humanitats i ciències polítiques i socials.

