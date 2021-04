Programació Espai Avinyó

Espai Avinyó, 14 d’abril de 2021

Aquesta primavera, l’Espai Avinyó us convida a celebrar la Diada de Sant Jordi a través de la vida i obra d’escriptores de la diàspora asiàtica. Després participarem de l’homenatge a Makha Diop amb la complicitat d’artistes de les diàspores africanes a la ciutat. Continuarem aprenent, en clau intercultural, sobre les possibilitats transformadores de les sèries i els museus.

Com ja és habitual, l’autorepresentació jove torna a ser protagonista, aquesta vegada per parlar en primera persona sobre la vivència i experiències sobre el fet religiós i l’educació intercultural. I per acabar, en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible (Barcelona, 2021), us proposem un espai d’intercanvi d’experiències per reflexionar sobre la promoció d’un sistema alimentari sostenible i just.