Un any ple de feina a favor de la llengua

Plataforma per la Llengua, 29 de gener de 2021

El 2020 ha estat un any ben diferent a la resta, però a la Plataforma per la Llengua no hem deixat de treballar a favor del català. Podem dir ben orgullosos que hem continuat dedicant tot el nostre esforç a enfortir i promoure la llengua catalana arreu del domini lingüístic.

Gràcies als més de 23.000 socis i centenars de voluntaris, ens ha estat possible dur a terme moltes accions!

En aquest vídeo en pots veure un resum: Què hem fet a la Plataforma per la Llengua aquest 2020? Resum del més destacat de l’any