Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dijous, 30 d’abril de 2020

Vull dedicar aquestes paraules a totes les persones que han perdut la feina arran de l’arribada del coronavirus

La tipologia d’aquestes persones és molt diversa. Els qui no hagueu cobrat subsidis encara esteu de ben segur passant un mal tràngol, però no defalliu perquè tot arribarà

Ara és un moment ideal per definir estratègies per posar-les en pràctica quan s’acabi aquesta epidèmia

Les autoritats locals, regionals, i nacionals haurien de dissenyar plans oberts per definir plans de ruta capaços d’absorbir treballadors, autònoms, i empresaris en el que serà una nova època per a la producció de béns i serveis

És el moment perquè les diferents administracions facin el que els és propi per al benestar de tothom, lluny de l’intrínsic seguiment de la pandèmia. Ha arribat el moment perquè qui ens governen s’arremanguin per trobar solucions a curt i mitjà terminis

Tots sabem que tard o d’hora l’epidèmia desaparixerà, però no sabem què passarà amb els ingressos familiars poc després de poder treballar sense coronavirus. el treball és des d’ara mateix és ingent on hi han de participar patronals i sindicats

“la victòria ha de ser de tots o no serà”