Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – diumenge, 26 d’abril de 2020

Avui és diumenge, dia de repòs dels cristians. Es recorda la resurrecció de Jesucrist. Jo crec en Déu des que tinc ús de raó la qual cosa m’ha fet fort durant tota la meva vida. He hagut de sobreviure en molts moments, però ha estat la meva fe que ha impedit un enfonsament de la meva persona

La lluita ha estat decisiva per evitar caure importants clots. He tingut moments de desànim, però els he superat donant la cara. M’han advertit que no parli de política ni de religió, però jo no he cedit als atacs més barroers

Seguir aquest camí ha resultat més fàcil del que pugui semblar. He tingut en compte sempre els advertiments espirituals de la meva estimada àvia: “Josep, coneixeràs Déu des del dolor”. Així ha estat. He pogut resistir el dolor gràcies a aquesta confiança que tinc amb Déu

No puc entendre aquells borinots que et vulguin prendre allò que és teu, una deformació causada per la mandra d’uns quants. Aquest món està pensat per treballar sobretot l’esperit. No tolero els gansos ni els lladregots que envegen allò que és d’altres

Déu és gran i habita entre nosaltres…!

Aquest confinament és dur i dolorós, però no el fem només per nosaltres sinó tambés pels altres. Ara escolto que els infants i els joves podran sortir una estona al carrer acompanyats d’un adult. És un bon senyal per a tots.

En el conjunt d’Espanya s’estan superant els 200.000 diagnosticats, límit que jo havia calculat. Això vol dir que havia desestimat part dels condicionants considerats

Res més per ara…! Gaudiu d’una bona festa dins el vostre entorn