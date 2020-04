Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dijous, 23 d’abril de 2020

Sant Jordi (Diòspolis, Palestina, v. 270 – Nicomèdia, Bitínia, 303) va ser un militar romà d’origen grec convertit al cristianisme i mort com a màrtir per no voler abjurar de la seva fe. És venerat en la majoria de confessions cristianes i en l’Islam, de manera que ha esdevingut un dels sants més populars, especialment durant l’edat mitjana. No obstant això, la seva historicitat és discutida i, probablement, és un personatge llegendari

Sovint s’ha confós o s’ha barrejat la seva història amb la del bisbe Jordi de Capadòcia, amb qui no s’ha de confondre

El dia de Sant Jordi commemora la mort de Jordi de Capadòcia el 23 d’abril de 303. A més és el sant patró de països com Bulgària, Etiòpia, Geòrgia, Anglaterra o Portugal.

A Espanya ho és de la Comunitat Autònoma d’Aragó, així com de les poblacions d’Alcoi i Banyeres de Mariola (Alacant), Càceres, Golosalvo, Madrigueras (aquestes dues últimes en la província d’Albacete), Lucena (Còrdova) i Santurtzi (Biscaia).

A Golosalvo s’erigeix una escultura dedicada al patró, obra de Francisco Salzillo. A l’Argentina, és patró de la ciutat de Pichanal (Salta). També és el patró universal dels Scouts, inspirat en que aquest sant era el patró de la cavalleria a Anglaterra

A Catalunya, comencen a estendre’s les llegendes segons les quals sant Jordi intervé en batalles al costat dels comtes catalans: Borrel II, Jaume I, etc.; també és invocat pels almogàvers enmig de les lluites. Segons el Costumari Català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers a la Corona d’Aragó es deu a l’ajut que va donar el sant al rei Pere I d’Aragó l’any 1096.

Segons s’explica, l’esmentat rei va guanyar la batalla d’Alcoraz, que va implicar la reconquesta d’Osca contra els sarraïns després que aquest invoqués el sant. Per a agrair la gesta, el rei va nomenar-lo no només patró de la cavalleria sinó també de la noblesa de la Corona d’Aragó.

A Catalunya, la festa es va generalitzar a mitjan segle xv i el seu patronatge de Catalunya ja s’esmenta a començament del mateix segle xv

Arreu de Catalunya se celebra la Diada de Sant Jordi.

El 1995 la Unesco va proclamar, a través de la Resolució 3.18 aprovada per la Conferència General en la seva 28a reunió, el 23 d’abril com a Dia Mundial del Llibre

Font: wikipedia