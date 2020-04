Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dijous, 16 d’abril de 2020

Acabo de despertar-me després d’haver caigut del llit. Somiava amb aquest munt de persones que moren per la pandèmia provocada pel coronavirus. Només despertar-me m’he abraçat a Déu

Fa anys que al poble vam rebre el bisbe perquè fes la Confirmació d’un grup de joves. Va ser una sort que, acabada la cerimònia, ens dirigís al carrer unes quantes reflexions.

En la línia del que havia dit en el sermó, ens va dir que no hi havia en el món cap altre líder al món que Déu i Senyor nostre. No sé si van ser justament les paraules que va dir, però la qüestió és que aquesta n’era la conseqüència

Aprofito l’ocasió perquè entre tots plegats (cristians, jueus, musulmans) puguem arribar a acords sòlids per a desenvolupar encara més la nostra fe en Déu. Hi ha persones desencantades amb aquest discurs

Això no priva que, fent referència al ciclisme, ens ajudem els uns als altres utilitzant els típics relleus perquè ens ho mereixem. Ara, tots nosaltres hem de fer costat a les víctimes que han mort fins ara i a les que moriran a partir d’avui mateix

No hem de confiar en falsos profetes…!