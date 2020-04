Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – diumenge, 12 d’abril de 2020

Avui m’he llevat d’hora. Més ben dit, no he pogut clucar l’ull. He saltat del llit vàries vegades, però no puc dormir. Deu ser que fa dies que espero aquest moment, el dia de Pasqua florida, embolcallada d’un esperit interreligiós

En efecte, avui és el Dia de la Vida en què Jesucrist ens mostra com la Mort és un pas més cap a la Vida, com la vida supera la mort

Ara, en un moment negre per a tots, no hem de parar de lluitar més i més a favor de tots aquells que treballen pel nostre benestar, això vol dir que hem de romandre tancats a casa amb la major Llibertat

No se sap ben bé com acabarà tot plegat, ni quan.

Prendre decisions no és cosa fàcil oimés quan aquestes abracen un país d’uns 50 milions de persones, cadascuna d’elles amb uns interessos determinats per la vida quotidiana

Cal que ara tots fem un pas endavant per guiar els nostres dirigents en aquesta hora de la veritat. Torno a dir que ara s’acosta l’hora de prendre decisions, i d’acceptar-les en aquesta hora del nostre país.

És molt difícil que tota decisió estigui exempta de perills. És hora de la maduresa, i de saber corregir-les adequadament

Al cap i a la fi, avui és Pasqua…!