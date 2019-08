Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’agost de 2019

Metro d’Alger

El metro d’Alger, Algèria és un projecte d’infraestructura de la capital algeriana per a la realització d’un sistema de transport subterrani. Les obres van començar el 1971 però a causa de diversos problemes la seva construcció es va retardar, l’obertura estava prevista per a l’estiu de 2009.

La primera fase, la línia 1 de 9 quilòmetres i 10 estacions, va ser posada en servei l’1 de novembre de 2011

Metro del Caire

El Metro del Caire, a la capital d’Egipte, és la primera xarxa de metro construïda al continent africà. Té dues línies en funcionament i una tercera en construcció

El Metro de la ciutat del Caire depèn de l’Autoritat Nacional de Túnels. El preu del bitllet és d’1 lliures (0,10 euros o 0,13 dòlars). Per evitar el possible assetjament sexual derivat de l’estretor, a cada tren hi ha vagons exclusius per a dones, encara que aquestes poden viatjar, si ho desitgen, en qualsevol altre vagó

Tramvia d’Orà

El tramvia d’Orà és un sistema de transport públic que uneix la ciutat algeriana d’Orà amb els municipis perifèrics de Bir El Yir i Es Senia.

El tramvia d’Orà és el segon transport ferroviari i metropolità d’Algèria després de la inauguració del metro d’Alger l’1 de novembre de 2011 i s’emmarca en un macroprojecte del govern algerià per implantar transports públics a les 14 ciutats més importants del país

La línia està en servei des del 2 de maig de 2013 encara que la inauguració política oficial es va dur a terme un dia abans de la seva posada en marxa, l’1 de maig, a mans del ministre de transports algerià, Estimar Tou, i el vaig valer d’Orà, Abdelmalek Boudiafi

Antic tramvia. Durant l’època de la colonització francesa va haver-hi un tramvia que es va clausurar el 1950 per raons merament econòmiques. Des de la seva inauguració el 1898 va arribar a comptar fins a sis línies

