Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’abril de 2019

Mbabane és la capital administrativa de Swazilàndia i del districte de Hhohho. Està situada al nord del país i és la segona ciutat més gran de Swaziland amb una població de 61.794 habitants (estimació per al 2010)

Està situada a 23 km al sud de la frontera de Oshoek amb Sud-àfrica, al nord-oest del país. Està localitzada a les Muntanyes Mdimba a la vora del riu Mbabane a uns 1.200 metres d’altitud.Va créixer al segle XIX al voltant de la residència del Rei Mbandzeni (besavi de l’actual rei) i es va desenvolupar com a capital administrativa durant la dependència britànica entre 1903 i 1968 després que es traslladarà la capital administrativa des de Manzini. Mbabane va ser fins al moment de la independència de Swaziland de Gran Bretanya en 1968 la capital de l’antic districte homònim.

És el centre administratiu i comercial de tota la regió. Hi mines de mineral de ferro i estany a la zona. El 1964 es va inaugurar una línia de ferrocarril amb Moçambic amb l’objectiu de poder exportar el mineral de ferro que es produeix. Aquesta producció ha cessat pràcticament des de finals dels 70

Mbabane és la seu de la Universitat Waterford-KaMhlaba integrada a la xarxa United World College d’Àfrica del Sud.

Tot i que la llengua principal és el suazi, l’ús de l’anglès és comú per als negocis i els tràmits administratius. La ciutat i el país prosperen gràcies al turisme i a l’exportació de sucre.

L’aeroport més proper és l’Aeroport Internacional de Manzini. South African Airways té vols amb Johannesburg i es pot viatjar fàcilment a Swaziland des de Sud-àfrica i Moçambic.

Molts minibusos connecten Maputo i Manzini amb Mbabane i hi ha també servei regular d’autobusos entre Johannesburg i Durban.

És possible també arribar en cotxe propi a través de camins de terra i diverses gasolineres i botigues a les principals carreteres.

Suaziland o Esuatini, el nom oficial és Regne de Suaziland o Regne de Esuatini (en suazi: Umbuso weSwatini; en anglès des 2018: Kingdom of eSwatini; anteriorment Kingdom of Swaziland), és un petit Estat sobirà sense sortida al mar situat a Àfrica Austral o del Sud, als contraforts orientals de les muntanyes Drakensberg, entre Sud-àfrica i Moçambic, la forma de govern és la monarquia absoluta. El seu territori està organitzat en quatre districtes. La seva capitalitat està formada per dues ciutats: Mbabane, seu administrativa i Lobamba, seu del poder reial i legislatiu. La ciutat més poblada és Manzini.

És un Estat membre de la Mancomunitat de Nacions, de l’Organització de les Nacions Unides, de la Unió Africana i del Mercat Comú de l’Àfrica Oriental i Austral. Rep el seu nom de la tribu suazi, una ètnia bantú.

