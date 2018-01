Un any més

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de gener de 2018

Avui, l’endemà de la diada de Reis, hauríem de fer un balanç del què ens han dut i del que ens han deixar de dur-nos. Avui podria ser ben bé el dia de valorar el que hem aconseguit durant 2017 i de fer uns perspectiva d’aquest nou any 2018. Aquesta anàlisi ens marcaria ben bé on som i per què hem perdut oportunitats

Una periodista al Camerun em deia fa uns quants anys durant aquestes dates que dubtava fer la carimònia dels Reis als seus fills petits perquè tenia por que s’adonessin que ella era la reina. Aquest comentari fa referència a un cert grau d’ensopiment i de manca d’una sana alegria

No desitjo a ningú aquest estat diguem-ne mig depressiu en una jornada de joia com ha de ser la dels Reis Mags. Àfrica també és això, una mica trista i desarrelada

Avui donem tancades en la pràctica les festes de Nadal. Tothom fa ús d’aquests dies segons les seves obligacions i interessos. Cada cop s’esfumen més les trobades familiars en benefici d’uns quants dies per fer vacances

Molta gent es veu obligada a treballar durant aquests dies com ara en comerç, sanitat o serveis en general. Totes aquestes persones s’ho combinen per poder gaudir del màxim de dies de germanor i pau

L’episodi evangèlic pel qual es troben 3 Reis de diferent origen per honorar el nounat és d’una profunditat immensa. Tres homes adults es troben per veure qui seria l’Home que havia de canviar el món en pocs anys

Això no és cap llegenda sinó la pura realitat perquè aquests tres homes de plenes facultats mentals anaven a buscar aquell infant qui havia de redimir el món

Avui dia Jesús és una persona reconeguda arreu del món independentment de la religió professada

Hem d’educar bé els nostres infants perquè són la clau del nostre futur